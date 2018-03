Isamaaline pidu toob lavale hulga artiste

«Mulle tundub, et Eesti taasiseseisvumispäeva ei tähistata piisavalt. Kui Eesti ülemnõukogu poleks 1991. aasta 20. augustil iseseisvust välja kuulutanud, oleksime olnud jätkuvalt Venemaa osa ja võite ise arvata, mis elu elaksime,» ütles laulupeo peakorraldaja Ülo Kannisto.

«Ühtlasi väärtustame selliste laulupidudega Eestimaad, eesti rahvast, eesti keelt ja ilusaid laule ilusas eesti keeles. Et igal aastal ühes ja samas kohas peetav üritus võib lõpuks rutiinseks minna, siis korraldan seda erinevates Eestimaa paikades – nii tuleb laulupidu rahvale lähemale,» lisas ta.

Paljude kooride koosseisus on juba praegu osalema registreerunud enam kui 1500 lauljat. Näiteks kavatseb peol kindlasti osaleda Valga segakoor Rõõm, kes oli kohal ka mullu Põlvas Intsikurmu laululaval tugevas vihmas peetud peol.

Lisaks kooridele astuvad «Vaba rahva laulul» üles Marko Matvere, Siiri Sisask, Koit Toome, Nele-Liis Vaiksoo, Boris Lehtlaan, Valter Soosalu, Oliver Leppik ja Renate. Lauljaid saadab Urmas Lattikase ansambel, koore dirigeerib Lauri Breede. Pidu juhib otepäälane Veikko Täär.

Muuhulgas tuleb ettekandele uus koorilaul, mille viisi kirjutas Urmas Lattikas ja sõnad Kairi Kroon. Publik näeb ka vahvaid rahvatantse Paide muusika- ja teatrimaja rahvatantsijate esituses.

«Repertuaari koostamine on keeruline, aga meeldiv tegevus. Kuna laulupeokontserdi aeg on piiratud, siis tuleb alati raske südamega paljudest ägedatest lauludest loobuda, et circa kahe ja poole tunni sisse ära mahtuda,» selgitas Ülo Kannisto.

«Tundub, et minu muusikamaitse sobib kokku paljude omaga – aga ma ju olengi üks rahva hulgast. On kirjeldamatult hea tunne, kui laulupeokontsert ka teistele kaasaelamist ja -laulmist pakub. Seda on lihtne näha, sest sellist asja lasevad inimesed välja paista,» kinnitas ta.

Niivõrd mastaapse ürituse korraldamine on mahukas töö ja aasta jooksul pole Kannistol päevagi, kus ta sellega ühel või teisel viisil ei tegeleks. Ettevalmistus hõlmab kontakte kooride, lauljate ja bändiga ning repertuaari koostamist ja jagamist. Loomulikult vajab läbimõtlemist ka reklaam, kohapealne heli, valgus ja videopilt ning toitlustamine ja piletimüük.

Kannisto sõnul aga koostöö sujub ning linn koos kohaliku muusika- ja teatrimajaga suhtub muusikasündmusse abivalmilt, toetades nii rahaliselt kui ka soodustusi pakkudes. Iseäranis tõstab Kannisto esile muusika- ja teatrimaja direktorit Ülle Müllerit ja linnavalitsuse kultuurinõunikku Edith Tänavotsa.

Kannisto kinnitusel on «Vaba rahva laulu» finantsmaht üsnagi suur ja märkimisväärsed summad veel vajaka, nii et isamaaliselt mõtlevate ettevõtjate ja teistegi panus on väga oodatud. Kel missioonitunnet üritust toetada, on oodatud korraldajatega ühendust võtma.