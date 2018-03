Varasema läbimüügi järgi ennustatakse, et tänavune kõige populaarsem tulp on kollast või roosat värvi. Teised ilutaimed naistepäeval nii hästi löögile ei pääse – ehk siis vaid mõni teine kevadlill, näiteks nartsiss.

Võru peatänaval asuv Leeri lillepood on naistepäeva jaoks varunud 7000 tulpi, mida viimastel päevadel on müügiks kimpudesse seatud. Poe omanik Janika Külaviir rääkis, et ainuüksi ettevõtted ja asutused tavatsevad naistepäeva puhul osta korraga sadu lilli, et teha naisperele kingitus.