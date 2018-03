«Maale elama» tulevik lahtine

«Ootame kannatlikult, millal tekib riigil huvi maaelu mainekujundust toetada ning millal omavalitsused haldusreformist toibuvad ning enese turundamise vastu uuesti huvi tundma hakkavad,» rääkis liikumise «Maale elama» eestvedaja Ivika Nõgel. Ta lisas, et praegu toimetavad nad ainult sotsiaalmeedias.

Nõgel ei välista varianti, et «Maale elama» on oma töö teinud, sest uusi maale tulijaid on igal pool märgata. «Ka meedia teeb uustulijatest tänuväärselt palju lugusid,» märkis ta.