Valgamaa raielangil avastati vajakajäämine

MTA maksuauditi üksuse juhi Evelin Muttiku sõnul tegi heameelt, et lisaks korrektsele registreeringule olid ka Elva ja Rõngu toitlustuskohtades kontrollitud töötajate palgad maakonna keskmisele palgale vastavad. «Ühes ettevõttes siiski jätkame veel ettevõttega suhtlemist, et täpsustada põhjuseid, miks on ametlikult deklareeritud palgad teistest samas valdkonnas ja piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest oluliselt väiksemad.»