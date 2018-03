Enam kui pooled noored hindavad pärast ajateenistust tervist paremaks

"Tegemist on esimese niivõrd mahuka, põhjaliku ja erinevaid teemasid ühiselt katva uuringuga. See andis väga olulise teadmise sellest, milliseks meie reservvägi kujuneb ja annab hea aluse selle uuringuga edasi minna," ütles KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik ajateenijate kompleksuuringu 2016. aasta pilootuuringu tulemusi tutvustades.

"Uuringu põhjal on ajateenistuses kolmandik selliseid, kes on hästi motiveeritud, nende hoiakud on ajateenistust pooldavad ja nad on positiivselt meelestatud. Sellised ajateenijad on pigem nooremad," ütles Tartu Ülikooli teadur Kairi Kasearu.