Siseaudit ei tuvastanud idapiiri väljaehitamise ettevalmistuses PPA juhtkonna hooletust

«Kõige tähtsam on see, et PPA juhtkond ei teinud projekti ettevalmistamisel ja juhtimisel sisulisi vigu, aga probleeme oli info edastamisega. Minu jaoks on senised probleemid selgeks vaieldud, riigipiiri ehituse ja selle ettevalmistusega peab tempokalt edasi minema ja Eesti saab endale 21. sajandi väärilise hea ja tugeva piiri,» võttis siseminister Andres Anvelt vahearuande kokku.