Valga südalinn peaks taas särama lööma

Mõndagi valgalast on sel nädalal häirinud asjaolu, et kahel õhtul järjest ei põlenud tänavavalgustus kesklinnas: Pärna puiesteel, Neulandi, Kesk ja Vabaduse tänaval. «Hirmus pime on, nagu kotis ela,» kurtis üks toimetuse poole pöördunud proua, kes avaldas samas imestust, et Pedeli-äärne valgustus töötab korralikult.