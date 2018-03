Gripi kõrghooaeg jõudis kätte

Laboratoorse kinnituse sai möödunud nädalal 523 gripiviirust, neist 179 olid A- ja 344 B- gripiviirused. Ringluses on üheaegselt kolm gripiviiruse alatüüpi, neist kaks on A-gripiviirused ja üks B-gripiviirus. Domineerivaks on kujunenud B-gripiviirus.