Igas maakonnas tehakse laupäeval Üleannetust

Kõigis 15 maakonnakeskuses toimuvatel üritustel pakutakse osalejatele võimalust meelt lahutada, meeleolukalt annetada ning tuntud artistide kontserte nautida. Lisaks on perepäeval kohal näomaalijad, õhupallimeistrid, Lottemaa elanikud ja muud muinasjututegelased. Mõõtu saab võtta paberlennukite täpsuslennutamises ja meisterdada sensoorikapudeleid. Päeva jäädvustavad piltnikud.

Perepäevad algavad ennelõunal ning on kõikidele osalejatele tasuta.

Põlvamaa perepäev toimub Põlva kaubamajas, Edu keskuses ja TÜ Selvehalli Konsumis kella 10–13.

Esinevad ansamblid Sinu Naine ning Seelikukütid ja Ülar Kõrge. Kohal on ka tantsutrupp Õietolm, õhupallimeistrid, näomaalija ja mustkunstnik. Toimub õnneloos. Päeva juhivad Lahedad Mutid Lahedalt, Margo Mitt ja Anne Ots.

Valgamaal leiab perepäev aset kella 10–13 Rimi kaubanduskeskuses. Esinevad Kaire Rapur ja Beryt Paidra. Kohal on ka näomaalija ja toimub õnneloos. Päeva juhib Raiko Allik.

Võrumaa perepäev on kella 11–14 Kagukeskuses. Esinevad Raina & Andreas ning Tauri Anni. Kohal on ka Just Tantsustuudio tantsulapsed, näomaalijad, soengumeistrid PopSalon`ist. Mekkida saab Jänkupreili suhkruvatti, toimub õnneloos, maanteeameti liiklusmängud ja päästeameti ohutusmängud. Päeva juhivad Kristi Vals ja Kauri Kaljuste. Lapsi lõbustavad ka lastefondi Mõmmik ja 3 põrsakest.

Üle-eestilised perepäevad on osa lastefondi käimasolevast kampaaniast Üleannetus. Kampaania eesmärk on koguda 120 000 eurot, mis võimaldab fondil toetada arendavate teraapiatega kolme aasta jooksul 35 raskelt haiget last. Praeguseks on heade annetajate abiga kogunenud haigetele lastele veidi üle 12 000 euro, mis on 10 protsenti eesmärgist.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar täpsustas, et kampaaniaga soovitakse toetada kolme aasta jooksul nii neid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi, kes juba on Lastefondilt abi palunud, kui ka neid, kes praegu ei ole veel fondini jõudnud.

«Praegu toetame arendavate teraapiatega seotud kulude katmisel 21 last, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud infole tuginedes on erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid puudega lapsi oluliselt rohkem,» rääkis Saar.

«Ühe teraapiatunni hind küündib kuni 40 euroni, mis on paljudele vanematele liiga kõrge, et arendavaid teraapiaid oma lapsele järjepidevalt lubada,» selgitas ta. «Mitmele raskelt haigele lapsele on senini jäänud arendavaid teraapiaid kättesaamatuks ka seoses liiga kauge elukohaga keskusest,» lisas Saar.

Kampaaniaga soovitakse lisaks annetuste kogumisele edastada sõnumit, et erivajadustega lapsi kasvatavad pered on oodatud toetuse saamiseks lastefondi poole pöörduma. Fond aitab annetajate abil raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest. Samuti võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustes, kattes teenuse lisamahu, mida riik ei hüvita.

«Et ka tulevikus meie poole pöörduvaid lapsi toetada saaksime, vajamegi raha,» selgitas Saar. «Hetkel on meil koos summa, mis võimaldab aidata aasta jooksul järjepidevalt kümmet last ühe teraapia saamisel.»

Saar tõdes, et erinevate teraapiate puhul märkab muutust ja arengut aga regulaarse ja järjepideva töö tulemusena, mis võib võtta aega isegi aastaid. Seetõttu kutsubki Lastefond kõiki inimesi üles osalema laupäeval, 10. märtsil Üleannetuse perepäevadel ning veel järgneva kuu jooksul toetama arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi kampaaniaveebis www.üleannetus.ee.

«Üleannetuse perepäevade edukasse korraldamisse on panustanud ühtse jõu ja südamesoojusega üle 200 vabatahtliku, rohkelt ettevõtteid ning kümneid tuntuid artiste,» ilmestas Saar üle-eestilise sündmuse suurust. «Väikese heategevusliku panuse eest on perepäevadel garanteeritud vahvad tegevused ja elamused.»