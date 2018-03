Otepääl tuleb maailma esimene tõukekelgurogain

Tõukekelgurogaini ülesehitus on lihtne – kahe tunni jooksul tuleb individuaalselt leida järvemaastikul olevaid kontrollpunkte, kogudes nende eest võimalikult palju punkte.

Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega. Erinevatel kontrollpunktidel on erinev väärtus. Kaugemal asuvad ja keerulisematel maastikuosadel paiknevad kontrollpunktid on suurema väärtusega. Kontrollpunktide läbimise järjekord on vaba ja iga osaleja otsustab ise, milliseid kontrollpunkte ja millises järjekorras läbida, planeerides omale jõukohase raja.