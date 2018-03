Õiguskantsler: päästjate regionaalsed palgaerinevused on põhjendatud

Madise möönab oma vastuses avaldajale põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtet, kuid viitab riigikohtu praktikale, mille kohaselt võib võrdsuspõhiõigust piirata, kui selle põhjus on põhiseadusega kooskõlas.

Avaliku teenistuse palgaregulatsiooni eesmärk on tagada avaliku võimu nõuetekohane teostamine ning Ida-Virumaale ning Tallinnasse ja Harjumaale pädevate päästeametnike leidmiseks võib neis piirkondades kõrgemate palkade maksmine sel eesmärgil olla põhjendatud. "See on väga kaalukas eesmärk," rõhutab Madise.