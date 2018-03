Alustame lindudest. Esiteks: ilma sabata tiivulisi pole olemas. Saba suuruse ja silmatorkavuse määravad ära suled, mis selle otsast välja kasvavad. Nii võib jääda mulje, et mõnel linnul on justkui miskit tähtsat puudu. Võtame või pingviinid. Aga nemad pole kaugeltki ainsad: väike saba on ka mitmel kakul, kes elavad hoopistükkis maa all urus.