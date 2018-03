Veebruarist tegeleb Valgamaal prügiveoga Ragn-Sells AS, kes võttis selle üle ASilt Keskkonnateenused. Klientidele on aga meelehärmi teinud, et tühjendused pole alati tehtud õigel ajal. Kuigi küsimus on maakonnaülene, on probleeme välja toonud eelkõige Valga valla elanikud.