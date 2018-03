Elu üks päev korraga

Simon on kahe aasta ja kolme kuu vanune. Tal on kaasasündinud kõri-, trahhea- ja söögitorulõhe. Talle on paigaldatud trahheostoom ehk kunstliku hingamise tarbeks hingetorru tehtav avaus. Toitmiseks on paigaldatud gastrostoom ehk kõhule tehtud avause kaudu makku suunatud väike sond. Peale selle vajab ta pidevat aspireerimist, teisisõnu hingamisteede puhastamist eritistest.