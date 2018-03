Vabade ametikohtade arv vähenes

Ametikohtade koguarvus (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) on endiselt kõige suurem osa töötleva tööstuse (20 protsenti), kaubanduse (15 protsenti) ja hariduse (10 protsenti) valdkonna ametikohtadel. Töötleva tööstuse ja kaubanduse tegevusalad on samuti suurimad tööpakkujad ehk seal on vabade ametikohtade arv samuti kõige suurem. Ametikohtade koguarv oli neljandas kvartalis ligi 552 900. Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes suurenes näitaja 0,9 protsenti ja 2017. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes vähenes 1,1 protsenti.