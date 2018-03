Kehra ja Serviti põrkuvad veerandfinaalis

«Kolm mängu kaheksa päeva jooksul Servitiga, aga eks Balti liiga on ikka pisut erinev – play-off on play-off ja seda teavad mängijadki. Kõik on teadlikud, et vastas on teise alagrupi võitja ja meie pääsesime kaheksa hulka viimasel hetkel. Aga Serviti kaotas viimati Viljandile, mis tõestas, et nad on haavatavad,» sõnas kehralaste juhendaja Kaupo Liiva.