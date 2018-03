Võrus valitakse vingeim võrukeelne kaver

„Kohalikele laululoojatele on ikka meeldinud võtta muukeelseid laululugusid ning neid omas keeles esitada. Kõige tuntumad kaverdajad on ennast ka konkursile üles andnud, mis on pannud minugi mõnusasse ootusärevusse – kelle looming kõige paremaks hinnatakse?“ on korraldaja Kadri Laube põnevil. Kaverid on tihti ka sellised lood, mille tegelik autor on nii esitajate kui kuulajate poolt äragi unustatud. Sel korral võistlusel „Vana sann“ ei kõla, kuigi konkursi statuudi järgi, kus on lubatud esitada ka juba tuntud kavereid, mahuks seegi lugu kontserdikavva.