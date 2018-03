Algas töö Valgamaa arengustrateegia koostamiseks

Ajagraafik on üsna pingeline, sest strateegia ettevaatavalt aastani 2030 või isegi 2040 peab valmima vähem kui aasta jooksul. Lisaks on kolme maakonna omavalitsuste vahelise kokkuleppena vaja kokku panna strateegiaplaan vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks alates 2019. aastast.

Raidi sõnul on paras väljakutse maakonna strateegia kokkulepete saavutamine olukorras, kus kohalikud omavalitsused alles alustavad omavalitsusüksuse arengukava koostamise protsessi. "Oluline on kinni pidada tähtaegadest – omavalitsuste arengukavad peavad olema kinnitatud volikogu poolt hiljemalt 15. oktoobriks 2018 ja strateegiadokument 15. jaanuariks 2019."

Koostöötegevusi maakondade arendusorganisatsioonidega (MARO) koordineerib rahandusministeerium. Toimunud on kaks infopäeva ning ministeeriumi poolt on ette valmistatud juhend maakondade arengustrateegia koostamiseks.

Valgamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Rein Org ütles, et kuni uue Valgamaa arengustrateegia kinnitamiseni kehtib senine Valgamaa 2020 arengustrateegia. Loodav dokument on tulevikus lisarahastuste taotlemisel tegevuste vajalikkuse põhjenduseks. Plaanis on jätkata ka Kagu-Eesti ühistegevustega, et läbi selle programmi tuua lisarahastust.