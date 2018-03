Vana-Võromaa pärimuskool kutsub inimesi kultuuripärandiga tutvust tegema

„Sattusin hiljuti lugema üht Õie Sarve mõtet, mis saigi antud loengusarja kandvaks talaks. See mõte seisnes selles, et tänapäeva ühiskonnas on traditsioonilised kultuurid moodsa maailma surve all ning seetõttu on traditsioonilise kultuuri kandjal oluline olla lisaks oma kultuuri sees elamisele võimalikult informeeritud ja teadlik oma pärandist. Vaid nii on võimalik oma pärandit liigsete välismõjude eest kaitsta,“ räägib Vana-Võromaa pärimuskooli projektijuht Kristel Onno.