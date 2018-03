Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et enamasti on evakuatsioonipääsude puhul probleemiks, et väljapääsud pole seestpoolt lihtsasti avatavad. "Need peaks olema avatavad libliksulgurist ehk väändenupuga – kui ukse magnetsulgur just ei ole ühendatud automaatse signalisatsioonisüsteemiga, mis häire korral automaatselt ukse avab. Kindlasti ei tohi evakuatsioonipääs olla seestpoolt suletav võtmega ja sedagi loetakse antud kontekstis puuduseks."

Kokku on Eestis umbes 350 hoolekandeasutust. Viimastel aastatel on hoolekandeasutustes olnud umbes 10 tulekahju aastas. Tulekahjude tekkepõhjused on erinevad, näiteks on proovitud põlema panna voodeid. Enamik põlengute põhjuseid on olnud sellised, kus ei saagi otseselt midagi ära hoidmiseks teha, vaid võtmekohaks on tulekahju kiire avastamine ja personali oskuslik tegutsemine.