Talispartakiaadi võidukarika viis koju Swedbank

Talispartakiaadi kolme päeva jooksul peeti arvestust 19 alal ning punkte kogusid 17 ettevõtet.

Enam kui sajapunktilise edumaa kasvatanud Swedbank hoidis liidrikohta juba teise võistluspäeva lõpuks. Pühapäeva hommikul jäi Swedbanki spordiklubi juht Leho Virma tulemust kommenteerides veel tagasihoidlikuks: „Siiamaani on läinud päris kenasti, meil on palju teisi ja kolmandaid kohti. Eilse päeva lõpu seis näitab, et oleme esimesel kohal praegu, eks siis vaatame.“

„Iga inimese jaoks on oluline tema enda tulemus,“ kinnitas Virma ning lisas „Mina vaatan lõpptulemust, lisaks Talispartakiaadile ka teisi üritusi. Ega me seda ka taha, et igal pool oleks ainult Swedbank esimene, teistel oleks nii igav.“

Swedbank oli seekord välja pannud 33 võistlejat. Võistlusteks koos ei valmistuta, kuid regulaarsed treeningvõimalused on olemas nii enda spordiklubiga seonduvalt, samuti omad liigad, kus osaletakse.

SEB spordiklubi juht Merten Loss kommenteeris enne viimaste tulemuste laekumist, et SEB-l läks superhästi. „Hommikule läksime vastu neljanda kohaga, kolmanda kohaga oli vahe kolm punkti. Poodiumile saame kindlasti ning jahime juba teist kohta. Eks näis, see on väga pinev võistlus,“ rääkis ta. Talispartakiaadiks pole SEB tiim ühiselt trenni teinud, igaüks pühkis ise suuskadelt tolmu ja käis metsas sõitmas. Kevadeks on teised plaanid: „Kevadspartakiaadiks valmistume, aga kuidas täpselt, las see jääb saladuseks praegu,“ vihjab ta.

Lossi sõnul annab ühine spordiüritus töövaimule palju juurde: „Meil on nii suur ettevõtte, et enamik inimesi igapäevaselt ei näegi. Ongi hea teiste osakondade inimesi näha ning tutvuda kolleegidega, kes tegelikult töötavad iga päev sinuga samas majas.“

Jaanika Parts Elisa Spordiklubist nendib, et üritusel käiakse ikka tiimivaimu pärast. „See on äge, et on palju võistkonnaalasid, tekib tiimitunnetus ja üksteisele kaasa elamine,“ ütleb Parts ning lisab, et hoopis teine tunne on koos töötada inimestega, kellega oled näiteks reesõitu teinud. Elisa Spordiklubi pidi tänavu leppima neljanda kohaga, jäädes napilt alla MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubile.

FORSS OÜ oli väljas üheksaliikmelise tiimiga ning eesmärk oli võimalikult palju erinevatel aladel osaleda. „Kahjuks mõned alad kattuvad ning kui kollektiiv on väike, siis tahaks rohkem, aga ei saa,“ tõdes Henri Karikosk. Ettevõttel oli tänavu plaan treenida kummikuhokiks, kuid mõtteks see jäigi.

Auhinnatseremooniate käigus jagati tublimatele tervenisti 30 karikat, mis valmisid spetsiaalselt Talispartakiaadiks kunstnik Rete Kustassoo käe all. Karika klaas- ning metalldetailidest joonistub välja retroteemaline täheke.

Selgusid ka mitmevõistluse tulemused

Viimasel päeval löödi kokku ka mitmevõistluse tulemused. Firmajuhtide mitmevõistluse arvestusse kuuluvad SportID lestadega lumejooks, võimsussõit ning Kekkose 21. suusasõit. Võistlustulemusi kokku liites selgus, et omavahelisest mõõduvõtmisest väljus edukaimana Swedbank AS, teise koha punktid teenis SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA ning kolmandaks tuli SEB.

Individuaalses paremusjärjestuses teenis esikoha Mikk Kalamees (AS Norma). Teine koht kuulus Erko Virgepuule (Swedbank AS) ning kolmanda koha karikas läks Marek Viilolile (Orkla Eesti AS). Naistest kogusid enim punkte Mare Ulp (Swedbank AS), Merike Mumme (Elisa Spordiklubist) ning Inge Joonas (SEB).

Samm lähemale parima rahvasportlase tiitli suunas

Valitud Talispartakiaadi alad kuuluvad ka Eesti parima rahvasportlase sarja. Punktilisa olid teiste hulgas korjamas ka mullused parimad Jano Järvelaid Orkla Eesti AS-ist (endine Kalev) ja Piret Põldsaar MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubist.

Järvelaid spetsiaalselt Talispartakiaadiks ei valmistu, kui lund on, käib aeg-ajalt suusatamas. Ta tunnistab, et talialad pole päris tema jaoks, kuid üritusel on äge osaleda: „Saad sõpradega kokku, kolm pikka päeva saab sporti teha ja muljetada, meeleolu on hea,“ kiidab ta.