Eesti läheneb gripisurmade kurvale rekordile

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova sõnul on gripi tüsistustesse surnud inimeste arv eelmise nädalaga tõusnud ligikaudu 40 inimeseni. «Gripilaine enam ei kasva, aga pole veel ka vaibumas,» lausus Sadikova. «Praegu on stabiliseerumise faas.»

«Oleme saanud haiglatelt tagasisidet, et olukord on praegu tõesti raske ning gripi tõttu on haiglates väga palju inimesi,» rääkis terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri. «Ülemiste hingamisteede haiguseid põhjustavad erinevad viirused. Oleme praegu aga murelikud eelkõige gripi pärast, sest see toob kaasa eluohtlikke tüsistusi.»