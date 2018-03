Mäel rullub lahti Eesti lugu läbi tantsu

«On saanud tavaks, et maakonna tantsupidu käib ringi. Kord Valga, siis Tõrva ja Otepää. Aeg oli jõudnud Otepää kätte. Mõtlesingi, et võiks teha midagi teistmoodi ja otsida ebatraditsioonilise koha, ja kui koht leitud, ka kohale sobiva aja ehk talve,» rääkis pealavastaja ja idee autor Kaire Ojavee, miks tuleb pidu sedapuhku talvel ja Tehvandi suusahüppemäe jalamil.

Tunnustatud tantsupedagoog-õpetaja lisas, et millegipärast on alati siis, kui on olnud pidu Otepääl Tehvandi staadionil mais, olnud külm ja vihmane. «Nüüd on kõigil põhjust tantsida jopedes ja kinnastes.»