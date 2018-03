Manfredi pillivõluritele jääb kolmest duurist väheks

Kuigi tegutsetud on vaid pool aastat, on ansamblil ette näidata mitu auhinda. Märtsi algul naasid nad Lätist kõrge tasemega festivalilt Ventspils Groove kolmanda kohaga 20 bändi hulgas. Koolijazzil Viljandis said nad tänavu parima bändi tiitli ning mulluselt noortebändide festivalilt Novemberfest Otepääl parima instrumentaalse esituse eripreemia.