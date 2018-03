Lõuna-Eesti naiskoorid laulsid end kolme sekka

«See on väga hea tulemus – jõuda esimest korda osaledes 11 koori seas teisele kohale,» ei varjanud Tõrva koori dirigent Maie Kala oma rõõmu. Tema sõnul on ka korra varem konkursil osalemist kaalutud, kuid siis jäi see samm tervislikel põhjustel astumata.