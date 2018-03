Tankide asemel panustame majandusse

Meeldib see meile või mitte, aga tuleb tunnistada, et väikese Eesti käekäik on aastasadu sõltunud Venemaast. Meie pisike piiririik on oma geograafilise asendi tõttu olnud läbi aegade platsdarm, kus suurriigid lahendavad erimeelsusi. Ajaloos on olnud vähe ajajärke, kus eestlased saanud ise oma saatust määrata ja eluolu korraldada.