Ajateenija väitel tulistas ta end lahinguarmi saamiseks

Nädalaid varem lahinglaskmistelt padrunit varastades oli Remo juba rikkunud mitut seadusepügalat. Ent järgnenuga võrreldes oli see plaani kõige vähem rumal osa. Lageda taeva all surus Remo automaadi vintraua endale vastu õlga ja tulistas.

Õnnestunud elupäästmise üle rõõmustanud arste pani siiski kohe alguses kulmu kortsutama Remo jutt. Too rääkis nii kiirabile, politseile kui ka hiljem kaitseväele, et teol oli vaid üks ajend: soov saada «lahedat kuuliarmi». Selle ülestunnistuse juurde on ta jäänud praeguseni.