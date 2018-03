Serviti võitis hooaja jooksul 6. korda Kehrat

«Tänane mäng oli palju võrdsem kui pühapäevane Balti liiga veerandfinaali kohtumine. Meeskond mängis nii 6 : 0 kui ka 5 : 1 kaitseformatsiooni, mis kokkuvõttes tagas meeskonnale edu. Maksimaalne vahe oli 6 väravat, kuid enamasti kõikus vahe 2-3-4 värava vahel,» tõdes Serviti treener Kalmer Musring.

Mänguaega said need, kes on sel hooajal vähem platsile saanud. «Mitte kõik mängijad ei õigustanud saadud mänguaega, kuid Raiko Rudissaar näitas end täna heast küljest ning õigustas igati saadud mänguaega, eriti teisel poolajal. Ka Sander Sarapuu tegi hea mängu,» kiitis Musting meeskonna nooremaid mängijaid.

Vähendatud koosseisuga Serviti asus kohe alguses mängu juhtima ning mäng kulges suuresti Serviti dikteerimisel lõpuni.

Meeskonna vasakukäelised Martin Grištšuk ja Roman Aizatullov on mõlemad traumadega kõrval. Raudvara Kristjan Muuga, Henri Sillaste ja Eston Varusk jäeti koju, et anda võimalust nooretele ääremängijatele ja väravavahile Denis Lõokesele, kes on seoses õpingutega meeskonnast sel hooajal eemal olnud. Kehrasse sõitnud kõige staažikam mängija oli Siivo Sokk, kes täitis Kristjan Muuga asemel meeskonna kapteni rolli.

«Esimesel poolajal tegi Lõokene väga hea mängu, kuid teisel poolajaks sama indu väravas enam ei jagunud. Oli see väsimus või vähene mänguaeg sel hooajal, sellele vastata ei oskagi,» võttis Musting Lõokese mängu kokku.

Väravaviskajad olid: Raiko Rudissaar ja Carl-Eric Uibo 7, Sergii Ljubshenko 5, Hendrik Varul ning Sander Sarapuu 4, Henri Hiiend 2, Siivo Sokk, Anatolii Chezlov ja Ülljo Pihus 1 tabamusega.

«Võiduga olen rahul ning nüüd on oluline, et meeskonna rahulolu liiga pikaks ei veniks. Pühapäevaks peavad mehed end jälle võistlushäälestusse saama, et Balti liiga finaalturniirile pääs ära vormistada,» andis Musting mõista, et pühapäeval minnakse korduskohtumisele võitma.