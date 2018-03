Noori naisi IKT-erialadel õppima innustav kampaania jõuab ka Lõuna-Eesti koolidesse

Sel kevadel jõuavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasid ning karjaäärivalikuid tutvustavad külalistunnid Tallinna, Ida-Virumaa, Lõuna-Eesti ja Pärnumaa koolidesse. Esimene tüdrukutele suunatud ühepäevane Digigirls töötuba tehnoloogiafirma Playtech Tartu kontoris ootab huvilisi osalema 30. märtsi üritusel.

Kampaania raames toimub kahe aasta jooksul 50 teavitusüritust koolides üle Eesti ja eraldi kümme töötuba tehnoloogiaettevõtetes koostöös Tech Sistersiga.

Sel kevadel jõuavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasid ning karjaäärivalikuid tutvustavad külalistunnid Tallinna, Ida-Virumaa, Lõuna-Eesti ja Pärnumaa koolidesse. Esimene tüdrukutele suunatud ühepäevane Digigirls töötuba mobiilimaksefirma Fortumo Tartu kontoris ootab huvilisi osalema 30. märtsi üritusel.

Lõuna-Eestis teavitusüritus varsti neljas koolis

Teavitusüritused jõuavad Lõuna-Eestisse aprillis. 11. aprillil toimub külalistund Räpina ja Kanepi gümnaasiumis Põlvamaal, 12. aprillil Antsla gümnaasiumis Võrumaal ja Tsirguliina gümnaasiumis Valgamaal.

"Programmi "IKT on kõikjal" eesmärk on innustada noori naisi senisest julgemalt kaaluma digivaldkonna erialadel kõrgkoolides õppimist ja töötamist. Loodan väga, et kui kevadel on noortel ees suured otsused, kuhu õppima või tööle minna, siis oleme saanud majandusministeeriumi poolt anda oma panuse teadlikkuse tõstmisel ja inspireerimisel,“ selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

OSKA tööturu raporti järgi on Eesti tehnoloogiavaldkonna sooline struktuur meestekeskne, IKT töötajatest vaid 29% on naised. Samuti astus eelmisel aastal kõrgkooli informaatika-infotehnoloogia erialasid õppima 71% mees- ja 29% naissoost tudengit.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Andrus Järg märkis, et vajadus digipädevustega inimeste järele on aasta-aastalt tõusnud. „Heal IT-haridusega spetsialistil on võimalus saada töökoht ükskõik, millises tööstusharus, sest on vähe valdkondi, mis toimiksid edukalt ilma info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutamata,“ ütles Järg.

Teavituskampaania üheks inspiratsioonikõnelejaks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haridusega disainer Kristi Kuusk, kelle töö on ehe näide digivaldkonna laiahaardelisusest. „IKT on justkui materjal, mida saab rakendada igal elualal. Mina kombineerin seda traditsioonilise tekstiili- ja rõivadisainiga, luues tavamoele alternatiive läbi nutikate tekstiilide,“ kirjeldas ta.

Urve Palo ütles, et digivaldkond on üks kiiremini arenevaid sektoreid, mis mõjutab horisontaalselt kõiki erialasid. „Samas on juba praegu Eestis puudu rohkem kui 7000 IKT-spetsialisti ning eriti vähe on selles valdkonnas naisspetsialiste."

“Me ei saa enam rääkida tehnoloogiast kui eraldi sektorist ja kindlasti ei ole see enam ammu vaid ühe stereotüüpse grupi pärusmaa. Tehnoloogia ja selle kasutajad on kõikjal – meditsiinist hariduseni ja tööstusest toitlustuseni. Olgu ka selle loojad kõikjal ja väga erineva taustaga. Pole kahtlustki, et neile, kes on tehnoloogiaga sina peal, kuulub tulevik,” lausus tüdrukute töötubade korraldaja, MTÜ Kogukond Tech Girls juhatuse liige Hanna-Mari Kirs.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teavituskampaania „IKT on kõikjal“ koostööpartnerid on teiste seas Idea Group, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), Tallinna Tehnikaülikool, MTÜ Kogukond Tech Sisters ja „Ettevõtlik kool“ haridusprogramm.

Kampaania veebileht StartIT tutvustab infotehnoloogiahuvilistele õppimisvõimalusi ning kirjeldab IKT-ameteid. Erialavalikut lihtsustab minisimulaator, mis pakub valikuid nii loovinimesele kui ka tõelisele tehnikahuvilisele.