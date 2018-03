Selgusid Pühajärve jaanitule tänavused esinejad

Esitlusele tuleb läbilõige Kerli karjäärist, sealhulgas hitid “Walking On Air”, Zero Gravity”, “Army Of Love”, “Spirit Animal”. Kerli uut lavaetendust rikastab visuaalne erilahendus, mille krooniks on kolmemeetrise läbimõõduga digitaalne kleit.

Inglismaalt tuleb esinema Example, kelle hittlugude sekka kuuluvad “Kickstarts”, “All The Wrong Places“ “Changed The Way You Kiss Me” ja koostöös Calvin Harrisega loodud “We'll Be Coming Back”. Juba teist aastat tahab Pühajärvel pidu panna kõrgelt hinnatud EDM duo Tungevaag & Raaban.