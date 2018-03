Põlva haigla sünnitusosakond suletakse oktoobrist, Valga saatus selgumas

«Iseenesest on see temaatika olnud õhus 18 aastat, kui hakati koostama haiglavõrgu arengukava,» lausus nii Põlva kui Valga haigla nõukogu esimees Mart Einasto.

Tema sõnul tegi haigekassa tänavu ettepaneku, et Põlva ja Valga haiglas lõpetatakse sünnitusabi osutamine alates 1. juulist. «See ikkagi üllatas haiglate juhtkondi,» lausus Einasto.

Kokkuvõttes jõuti tema sõnul Põlva haigla puhul otsusele, et sünnitamiste vastuvõtmine lõpetatakse 1. oktoobrist.

Valga haigla nõukogu arutab võimalusi

Valga haigla puhul on Einasto kinnitusel arutelud veel käimas ning võimalik, et arvestades Valga haigla väiksemat sünnituste arvu tuleb ka otsus mõnevõrra teistsugune. Valga haigla nõukogu koguneb teemat arutama järgmisel nädalal.

«Seda juttu on pikalt aetud, kuid kindlat otsust pole,» lausus Valga vallavanem, ASi Valga Haigla nõukogu liige Margus Lepik. Kui haigla nõukogu koguneb, siis arutatakse tema sõnul võimalusi.

«Kliinikumi inimesed on seda alati rääkinud, et Kagu-Eestis piisab ühest sünnitusosakonnast,» ütles Lõuna-Eesti haigla juhatuse liige Arvi Vask. «Me raiskame praegu kallist arstiressurssi, selle asemel, et mõistlikult koostööd teha.»

Kuna sünnitamine on Vaski sõnul seotud suurte riskidega, tuleb sünnitusabi pakkuval haiglal olla valmis vajaduse korral reageerima. «Paar korda aastas tuleb ette, et tarvis on kiiret kirurgilist sekkumist,» selgitas ta. «See eeldab kogu kompleksi valmisolekut, mis meil on olemas: kirurgid, anestesioloogid, operatsiooniplokk, piisav verevaru. Eesmärk on tagada turvalisus ja kvaliteet.»

Sünnitusabi andmise lõpetamine Põlvas ja Valgas võib aastas tuua Lõuna-Eesti haiglasse juurde umbes sadakond sünnitajat. Seda eeskätt Põlva maakonnast, sest Valga ühendatus on parem Tartuga.

Lisanduvate sünnitajate teenindamisega ei teki Vaski kinnitusel Võrus probleeme. «Sünnituste arv on ju kogu aeg kukkunud, aga me teame aegu, mil Võrus oli üle 600 sünnituse aastas,» rääkis ta. «Personal on nagunii olemas, olgu sünnitusi aastas 247 või 500.»

Haiglakohti vaja vanuritele

Kuigi Võrus on kliinikumil kavas sünnitusabi andmist esialgu jätkata, pole välistatud, et tulevikus suletakse sünnitusosakond ka Lõuna-Eesti haiglas. Praegu hoiab sünnitusabi Võrus kättesaadavana tõsiasi, et kliinikum pole valmis vastu võtma kõiki Põlva, Valga ja Võru maakonnast tulevaid sünnitajaid, keda võib kokku olla umbes 600 inimest aastas, ilma et see tooks Tartus kaasa ebamugavusi.

«Kui kliinikum end laiendab ja on valmis kõiki sünnitajaid vastu võtma, siis ei saa sünnitusosakonna sulgemist Võrus välistada,» lausus Vask. «On selge, et noorte inimeste arv selles piirkonnas väheneb ja haigla teenustemahud kasvavad eakate inimeste arvel.»