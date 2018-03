Galerii: Maailma parimaks võrukeelseks kaveriks valiti «Muusi ja tsäid»

«Ma ei uskunud, et nii palju elukutselisi muusikuid sellest ideest kinni haarab ja mõttega kaasa tuleb. Professionaale oli üle ootuste palju,» lausus kontserdi korraldaja Kadri Laube. «See näitab, et kohalikele muusikutele on võru keeles laulmine ja musitseerimine väga oluline.»