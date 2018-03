Tõrvas põles maha käivitamisel süttinud maastur

Aadressil Kalda 5 maja ees seisnud auto juurde said päästjad väljakutse hommikul 9.42.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et maastur Land Rover Freelander süttis käivitamisel. "Paraku läks see põlema sellises ulatuses, et auto hävis tulekahjus. Tuli läks kapoti alt salongi edasi," lausus Kiik.