Võru Ritsik naasis koorifestivalilt kulddiplomiga

«Konkurss korraldati Gdanski Tehnikaülikooli aulas, mis on väga hea akustika ning ajaloolise interjööriga saal,» rääkis Võru muusikakooli direktor Piret Rips-Laul, kes on ühtlasi Ritsiku kontsertmeister. Koori dirigendid on Kersti Juurma ja Maire Nirk.