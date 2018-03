ERM sõitis emakeelepäeva puhul külla Petseri koolilastele

«ERMi sõbrad on Petserit külastanud üle paari­kümne aasta. Üheskoos on korrastatud luteri surnuaeda ning eesti keelt au sees hoidvale koolile on Eestist viidud õppekirjandust, vahendatud arvuteid ja muud tarvilikku,» sõnas ERMi sõprade seltsi tegevjuht Sirje Madisson.