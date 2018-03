Elu sunnib pendeldama töö- ja elupaiga vahet

Minister (Jaak Aab – toim) on küll algatanud riigitöökohtade Tallinnast välja toomise, kuid nüüd on selge, et Kagu-Eestisse toomiseks on neid keeruline leida. Minister ootab nüüd meie ettepanekuid, parimal juhul võiksime asutustega ka ise läbi rääkida. Küsitluse mõte sündis seega vajadusest koguda teavet pendel- ja kaugtööd tegevate inimeste kohta. Esmane sihtrühm on riigitööl käijad.