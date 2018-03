Graanul Invest omandas täielikult Pärnu metsandusfirma

Graanul Metsa juhatuse liige Jaano Haidla arvates oli tehingu põhiliseks motivatsiooniks Graanul Invest grupi jaoks toetada Karo Metsa meeskonda, andes neile paremad võimalused kasvuks ja arenguks. Karo Mets on hästi juhitud ja tugev Kesk ning Lääne Eestis tegutsev metsaettevõte, millel on piirkonnas väga hea renomee ja kontaktid. Ettevõtte igapäevases tegevuses olulisi muudatusi teha plaanis ei ole, teatas Graanul Invest.

Eremka juhatuse liige Runo Ruubeli seisukohast on oluline, et Karo Mets saaks kasvada ja tänane kapitalibaas ammendas ettevõtte võimalused kasvuks. Koostöö Graanul Invest grupiga on tema sõnul olnud väga positiivne ja see koostöö jätkub Eremka tasemel ka pärast Karo Metsa osaluse müüki.