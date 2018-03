Keskkonnaamet kutsub juubelit tähistavaid rahvusparke jäädvustama

Fotode postitamisel autori Facebooki või Instagrami kontole palub amet lisada teemaviite # (hashtag) abil pildi juurde foto tegemise asukoht: #Karula, #Soomaa või #Vilsandi. Fotole on soovitatav lisada ka allkiri, mis iseloomustab pildil toimuvat või pildi tegemise asukohta. Kõik 16. märtsist kuni 19. novembrini postitatud fotod osalevad meeneloosides, mis viiakse läbi mai-, augusti- ja novembrikuu lõpus.

Peaauhinnaks on matk Keskkonnaameti retkejuhiga võitjale ja tema viiele kaaslasele neile huvipakkuvas rahvuspargis. Peaauhind loositakse välja kõigi pildistajate seast, kes märgivad foto juurde lisaks rahvuspargi teemaviitele ka #Keskkonnaamet.

Eesti rahvusparkidest kõige väiksem ja künklikum rahvuspark on Karula, mille eesmärgiks on hoida Lõuna-Eestile iseloomulikke metsa- ja järverikkaid kuppelmaastikke. Karulas võib hea õnne korral märgata must-toonekurge, kalakotkast, väike-konnakotkast ja mudakonna.

Rabade- ja jõgederohke Soomaa eripäraks on pea igal aastal korduvad üleujutused, mil liigutakse haabjatega. Soomaal elavatest liikidest on tähelepanuväärsemad meie suurkiskjad – hunt, pruunkaru ja ilves.

Vilsandi on aga meie kõige merelisem rahvuspark – tervelt 2/3 rahvuspargist on veeala! Rahvuspargi aladel talvitub kogu maailmas ohustatud linnuliik kirjuhahk ning seal asuvad Eesti suurimad hallhülge lesilad. Sealne piirkond on sobivaks kasvukohaks 32 erinevale orhidee ehk käpalise liigile.