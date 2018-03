Läti korruptsioonitõrje uurib ajakirjanike süüdistusi Riia meeri vastu

Re:Baltica teatel koosneb Ušakovsi mainekampaania kolmest osast. Esimene osa on lepped kommertsväljaannetega Riia uudiste kajastamisel. Teine on valitsuse väliste organisatsioonide aktivistide võrgustik, kes on vajadusel valmis tänavatel meelt avaldama. Kolmas osa on sotsiaalmeediakampaania avaliku arvamuse mõjutamiseks ja opositsiooni kritiseerimiseks.