Reformierakond jätkuvalt kõige populaarsem

"Suuri muutusi ei ole, kõik muutused on statistilise vea piires. Juhib kindlalt Reformierakond, nende toetus on ühtlaselt kõrge kõikides sotsiaal-demograafilistes rühmades, välja arvatud mitte-eestlased," ütles küsitluse tulemusi kommenteerinud Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog.

Reformierakonna toetus oli märtsis 34,1 protsenti küsitletutest, kellel oli poliitiline eelistus. Jaanuaris oli see 34,2 protsenti, mis oli viimase viie ja poole aasta kõrgeim, veebruaris pooldas Reformierakonda 33,5 protsenti küsitletutest.

Keskerakonda toetas märtsis 23,8 protsenti vastanutest, mida on 3,3 protsendipunkti rohkem kui veebruaris. "Teisel kohal olev Keskerakond on mõnevõrra taastanud oma positsioone, tõustes 24 protsendi lähedale, neid toetavad põhiliselt mitte-eestlased, tallinlased ja vanemaealised," märkis Voog.

Populaarsuselt kolmas poliitiline jõud on jätkuvalt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mida pooldas märtsis 18,3 protsenti vastanutest. See on EKRE paremuselt teine tulemus alates 2017. aastast, tänavu jaanuaris oli nende toetus 18,4 protsenti.