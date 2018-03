Eesti inimõiguste keskus tunnustab kooseluseaduse rahvaalgatust Lätis

"Väga positiivne, et kooseluseaduse initsiatiiv tuli rahvaalgatusena. Igasugune areng vajab aega, ka Eestis võttis kooseluseaduseni jõudmine aega," ütles Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper BNS-ile. "Oma praktikast näeme, et kooseluseadus on andnud paljudele peredele suurema õigusliku kindlustunde, kuid ilma rakendusaktideta oleme ju meiegi alles poolel teel."

"Eesti on liikunud kooseluseadusega mentaalselt lähemale Põhjamaadele, kus on samasooliste abielu seadustatud. Sealne iga inimese turvatunde ja õigustega arvestamine on üks põhjustest, miks kõik esimesed neli riiki õnne-edetabelis on Põhjamaad," ütles Käsper ja lisas, et selles mõttes on arenguruumi nii Lätil kui ka Eestil.

Läti seimi enamus hääletas neljapäeval kooseluseaduse vastuvõtmist taotleva rahvaalgatuse vastu. Petitisoon lükati tagasi aruteluta – selle vastu hääletas 48 ja poolt 18 seadusandjat, neli jäi erapooletuks.

Rahvaalgatusele kooseluseaduse vastuvõtmiseks anti portaalis manabalss.lv 10 000 allkirja, mis on miinimum üldsuse seadusalgatuse aruteluks parlamendis.