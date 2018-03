Minister puhub riigimajadele Lõuna-Eestis 5 miljoniga elu sisse

«Riigimajadega viime sarnased teenused ühte asukohta, et neid saaks korraga ja kiirelt kätte,» rääkis riigihalduse minister Jaak Aab. «Ühelt poolt vähendab see inimeste, eelkõige ettevõtjate ajakulu ning lihtsustab teenuse tarbimist, teisalt soodustame asutustevahelist koostööd. Lisaks hoiame kokku kinnisvarakuludes.»

Rahandusministeeriumi Põlvamaa talituse juhi Raul Tohvi sõnul on see hea märk, et maakondadesse jäävad riigiteenistused alles. «Palju hullem oleks, kui need teenused oleks koondatud ühte suuremasse regionaalsesse keskusesse. Näiteks Tartusse, nagu varem räägitud.»