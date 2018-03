Omastehooldajatel Valga vallas tasu tõusmist loota ei ole

Vabariigi valitsus kiitis eelmise aasta lõpus heaks omastehooldajate rakkerühma raporti ja soovitused, mille kohaselt on vajalik teha jõupingutusi, et lähedase hooldamise tõttu tööturult eemale jäänud inimesed ei langeks alla vaesuspiiri.

Omastehooldajate toetuste tõus on olnud ka Valga vallas kandideerinud erakondade programmides. Praegu saavad hooldajad meie vallas 10–25 eurot igakuist toetust, mis on sageli nende ainuke sissetulek. Kui aga omastehooldajate toetusest räägitakse juba miinimumpalga suuruses summas, peab Valga vald kindlasti näitama tahet toetada inimesi, kes on enda elujärje tagamise jätnud tagaplaanile.