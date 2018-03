Tuhanded inimesed peavad korrigeerima maksuvaba tulu arvestust

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamäe sõnul on pärast aasta esimesi kuid hea aeg kõigil tulu teenivatel inimestel vaadata üle senine maksuvaba tulu arvestus, et eelolevate kuudega võimalikud valearvestused tasandada. Kõige lihtsamini saab ülevaate maksuvaba tulu arvestusest nii igakuiselt kui aasta peale kokku e-maksuametis/e-tollis asuva rakenduse «Minu sissetulekud» abil.

«Esmalt võiks inimene jälgida, et ega kuus saadud väljamaksete summa ületa lubatud maksuvaba tulu suurust,» märkis Liivamägi. Näiteks olukorras, kus inimesel on kaks töökohta ning ühes on brutopalk 1200 eurot ja teises 300 eurot.

«Siis tuleb esimesel tööandjal paluda arvestada maksuvabaks tuluks 500 euro asemel väiksem summa, kuna inimese kogusissetulek on 1500 eurot ning alates 1200 eurost kasutatava maksuvaba tulu suurus väheneb,» tõi Liivamägi näite.

Lisaks saab inimene teavitusi, kui maksuvaba tulu avaldus on esitatud rohkem kui ühele tööandjale (välja arvatud juhul, kui kahest väljamakse tegijast üks on sotsiaalkindlustusamet). Samuti saab teavituse, kui eelmisel kuul kasutati maksuvaba tulu, kuid inimese aastane tulu ületab juba 25 200 eurot, seega maksuvaba tulu ei ole enam ette nähtud.

MTA saadab teavitusi vaid ametile teadaolevate andmete põhjal. See tähendab, et näiteks vara müügi või üüritulu kohta MTA-l andmed aasta kestel puuduvad ja neid ei saa teavituste saatmisel arvesse võtta. Täiendavate tulude korral peab inimene siiski ise tähele panema, kas muud tulud võivad tema maksuvaba tulu arvestust muuta.

Teavitusi saadab amet e-postiga või SMSiga. Seetõttu on soovitatav oma kontaktid e-maksuametis/e-tollis ajakohasena hoida, et teavitused kohale jõuaksid.

2018. aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi. Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.