Vana mõisa moonakamaja muutus veinitalu südameks

Võru külje all Kose alevikus korteris elanud bioloogid Maris ja Mati Kivistik jõudsid 2016. aastaks oma eluga punkti, mis näis nõudvat muutusi. «Lapsed said suureks, üks etapp sai läbi ja siis vaatasime, et see maja vajab remonti,» räägib Maris Kivistik veinitalu avaras külalistetoas, mille akendest avaneb vaade järvesilmaga kaunistatud Haanjamaa loodusele.