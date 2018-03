Ka valgalased asusid sünnitusosakonna kaitsele

Kikkas, kes on Valga valla jurist vallasekretäri ülesannetes, on veendunud, et sünnitusosakond on Valgas vajalik. Ta lõi Facebooki-grupi «Valga sünnitusosakonna kaitseks» ning algatas internetis sama nimega petitsiooni, mis teisipäeval kella 15ks oli kogunud 613 allkirja. Ühtlasi liikusid teisipäeval Valgas ringi noored emad lapsekärudega, kes samuti allkirju kogusid. Oma toetust saab allkirjaga avaldada ka Siili keskuse Glitteri kingipoes, Fresh Buffe’s, A1M poe kassas ja Tiina loomemajas.