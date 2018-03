Valga loomade varjupaigas ootab uut kodu 12 koera. Ühe väikese varjupaiga jaoks on neid väga palju. Eriti praegu, kui ilmad on jätkuvalt külmavõitu, kuid sooje siseruume kõigile ei jagu. Ehk leiad juuresolevaid pilte vaadates just endale sobiva looma, kellele kodu pakkuda.