23 Riigikogu liiget algatas kellakeeramise lõpetamise eelnõu

«Meie ettepanek on kaheetapiline. Esiteks ootame, et valitsus toetaks Euroopa Parlamendi otsust, mis nõuab Euroopa Komisjonilt suveaja mõju ja sellest loobumise põhjalikku uurimist. Samuti soovime, et valitsus analüüsiks, millisesse ajavööndisse ehk siis kas suve- või talveaega võiks Eesti tulevikus kuuluda, et paremini oleks kaitstud nii rahva tervis kui ka majandushuvid,» ütles sotsiaaldemokraat Tanel Talve eelnõu üle andes.