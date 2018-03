Algas allkirjade kogumine Põlva sünnitusosakonna kaitseks

Petitsiooni algatajad soovivad, et minister vaataks üle Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemise otsuse ning leiaks võimalused teenuse jätkuvaks pakkumiseks Põlvas. Samuti palutakse ministril võtta seisukoht, kuidas edaspidi suurt kogukonda puudutavad meditsiinivaldkonna otsused ja muudatused läbi tuleks viia.

Sulgemisotsus vapustas kogukonda

Liikumise algatajate sõnul vapustas 15. märtsil avaldatud uudis Põlva sünnitusosakonna sulgemise kohta nii kohalikku kogukonda kui ka teisi Kagu-Eesti elanikke.

«Sulgemisotsus tuli uudisena ka omavalitsusele ning kogukonna jaoks on endiselt ebaselge, kes täpsemalt sellise otsuse tegi, mis argumentidel see põhineb ning miks ei kaasatud omavalitsust ega kogukonda nii suure otsuse tegemisse,» on kirjas petitsioonis.

Protesti algatajad rõhutavad, et lisaks kvaliteetsele meditsiiniteenusele on sünnitajale väga oluline toetav keskkond nii enne kui pärast sünnitust ning muidugi ka sünnituse ajal.

«Põlva haigla sünnitusosakond on kõike seda – kvaliteeti, soojust ja hoolivust – pakkunud aastakümneid. Haigla sünnitusosakond oli üks esimesi Eestis, mis pakkus vette sünnitamise võimalust ning alustas perekeskse ja loomuliku sünnitusteenuse pakkumist. Mõlemad faktid räägivad uuendusmeelsest maailmavaatest, tahtest ja valmisolekust pakkuda sünnitajatele ja peredele parimat.»

Liikumise PSK eestvedajad kinnitavad, et sealne sünnitusosakond suudab praegu pakkuda kvaliteetset sünnitusabi ka kiiret kirurgilist sekkumist vajavates olukordades.

«Osakonnas töötavad piisava kogemusega töötajad, samuti käib osa personali valves teistes haiglates,» on pöördumises kirjas. Siinjuures toovad nad välja tõiga, et näiteks mullu oli sündide arv varasemast aastast 15 võrra suurem – 245 sündi.

Meditsiinitöötajate kutseoskuste hoidmiseks ja arendamiseks soovitavad nad seada sisse süsteemi, et arstid ja ämmaemandad saaksid kogemuste vahetamiseks teha vahetusi teistes haiglates. Pealegi ei taga nende hinnangul toimetulekut eriolukordades mitte üksnes töö suures haiglas, vaid eelkõige aastatepikkune kogemus ja pidevad täienduskoolitused.

Eestvedajad rõhutavad, et Põlvas antud sünnitusabile ei ole haigekassal ega Eesti naistearstide seltsil olnud etteheiteid ning patsientide rahulolu on iga-aastaste uuringute järgi väga kõrge. Tuuakse välja ka fakt, et kolmandik sünnitajatest tuleb väljastpoolt Põlva maakonda.

Vastuolu sõnade ja tegude vahel

«Riik räägib, et meil on rohkem lapsi vaja ning elu väljaspool Tallinna on samuti tähtis ääremaastumise vältimiseks. Nimetatud seisukohad jooksevad läbi nii äsjasest avalikust diskussioonist, mille algatasid Raul Eamets ja Kristjan Järvan, kui ka riiklikest strateegiatest,» seisab pöördumises.

«Kagu-Eesti sünnitusmajade sulgemist ei tohiks üksnes raamatupidajalikult põhjendada. Oluliste tervishoiuteenuste kättesaadavus kogu Eestis on eeskätt siiski poliitiline valik,» on kirjas petitsioonis. Samas on ära toodud väljavõtted poliitilistest dokumentidest, mis sünnitusosakonna sulgemisteate valguses näitavad sõnade ja tegude vastuolu.

Samuti ei veena liikumise PSK eestvedajaid väited, et sünnitusosakonna töös hoidmine käib haigla teiste teenuste arvelt ning tarvis on suuremat kokkuhoidu.