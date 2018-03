Ornitoloogiaühing kutsub esimestest saabunud rändlindudest teada andma

Praeguseks on nähtud esimesi rändlinde peamiselt Lääne-Eestis, kuid üksikuid vaatlusi on tehtud ka sisemaal. Kohatud on juba selliseid rändlinde nagu põldlõoke, kiivitaja, õõnetuvi, hallhani, kuldnokk ja sookurg. Rändlindude saabumist saab jälgida kogu kevade edenedes alates märtsist kuni maikuuni.